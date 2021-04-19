Младшая дочь Оли Поляковой под одобрительные крики матери решилась на отчаянный поступок ради популярности в сети

На днях популярная украинская певица с двумя дочками и своей мамой улетела отдыхать в Турцию. Судя по кадрам оттуда, сейчас там не слишком жарко, однако это не мешает семейству наслаждаться отдыхом на пирсе у моря. Как пишет Politeka.net, Полякова показала фрагменты приключений своего семейства в Инстаграм.

Так, певица опубликовала короткое видео, на котором ее младшая дочь Алиса спускается к воде по лестнице. 9-летняя девочка одета в купальник.

«Что ты сейчас будешь делать?», - спрашивает у дочери Полякова.

Алиса поясняет, что готова окунуться в холодную воду ради того, чтобы люди подписались на ее аккаунт в соцсети ТикТок.

«Короче, подписывайтесь на ее ТикТок и она сейчас залезет в 16-градусную воду», - пояснила певица.

В этот момент ее дочка таки окунается в море.

«Ух ты! Умница! И как там? Понравилось? Круто!», - с переходом на крик комментирует поступок своей дочери Полякова.

Девочка тут же вылезает из воды, но продолжает улыбаться. В свою очередь, певица явно говорит о ней с явной гордостью в голосе.

Напомним, раздраженная дочь Оли Поляковой скрутила маме дулю, кадры дерзости: "Чудесный ребенок".

Как сообщала Politeka, Полякова получила жесткий ответ от младшей дочери, похвалившись кадрами с поездки: "Мам, ну не надо".

Также Politeka писала, что Полякова резко ответила украинцам, высмеявшим ее лицо после ботокса: "Не всем быть богинями...".