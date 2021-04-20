Відома співачка Оля Полякова разом з мамою і двома дочками Машею і Алісою вирушили на відпочинок до Туреччини

Як пише Politeka.net, Оля Полякова часто публікує у своїх сторіс цікаві відео, на яких показує своє життя. Так в кадри до Олі Полякової потрапив сніданок з розкішних страв, на відпочинку в Туреччині.

Полякова показала сніданок, заявивши, що" схуднути " не вдасться. На столі стояли різноманітні страви, полуниця, маракуя, оливки, сир та інші апетитні страви.

Також Полякова провела рум-тур, екскурс по триповерховим апартаментам, в яких влаштувалася знаменитість з сімейством. Полякова показала які прекрасні кімнати, в кожній - ванна і туалет, з виходом на терасу, на якій проходять обіди.

Оля Полякова не упустила можливість похвалитися своїм шикарним номером на третьому поверсі:

Величезне ліжко і ванна, доставили особливе задоволення співачці.

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