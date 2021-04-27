Перший продюсер Олі Полякової поділилася подробицями про початок кар'єри суперблондинки

Як повідомляє Politeka.net, перший продюсер Олі Полякової Ірина Ковальська в інтерв'ю в програмі "Викриття" розкрила подробиці початку кар'єри зірки. Виявилося, що співачки понад 13 років поневірялася, пробуючи себе в різних жанрах і образах, але слава до неї не приходила. У той час майбутня суперзірка української естради заробляла дуже мало, при цьому її багато в чому забезпечувала саме продюсер (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За словами Ковальської, на початку кар'єри гонорар Ольги становив 15 відсотків від виручки. Тобто, якщо за корпоратив вони заробляли 100 доларів, то на руки співачка отримувала лише 15 доларів. "У нас була домовленість з приводу того, що Оля отримує 15 відсотків, але я їй купувала весь сценічний одяг, косметику, оплачувала курси макіяжу. Були часи, коли вона говорила мені, що їй нічим платити за квартиру. Я діставала свої останні гроші з гаманця", - розповіла продюсер.

Треба сказати, що з того часу багато чого змінилося – тепер Полякова заміжня за бізнесменом, у неї продюсер Михайло Ясинський, а гонорари за годинниковий корпоратив досягають 30 тисяч доларів. Але найголовніше, те що Ольга зараз топова зірка, яка до карантину влаштовувала стадіонні концерти, а також вона часта гостя на телебаченні.

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