Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как развлекается с дочкой на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова, которая обладает удивительным чувством юмора, активный пользователь Instagram. В соцсети суперблондинка часто радует и веселит публику своими выходками, публикуя удивительные фото и видео. Так, недавно звезда решила померится фигурами в купальниках со старшей дочерью Машей на отдыхе.

Полякова опубликовала яркие пляжные кадры с дочкой, на которых они позируют в похожих купальниках, демонстрируя идеальные фигуры. Как видно, на пляж певица вышла в откровенном слитном купальнике, который подчеркнул аппетитные формы. Ее волосы влажные и растрепанные, а на лице модные солнцезащитные очки. Не отстает от звездной мамочки и 16-летняя Маша. Девушка появилась перед камерой в черном слитном купальнике похожего фасона, и фигура у нее не хуже, чем у мамы. Длинные волосы юной красотки распущены, а на лице нет макияжа.

В подписи к публикации Полякова написала: "1,2,3,4,5? По традиции твиним с @mashapolyakova!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фотографии звезды с дочкой на отдыхе, засыпая комплиментами в комментариях. "Что-то у Маши ляхи чересчур", "Хорошего отдыха", "Когда мама выглядит лучше, чем дочь", "Не пойму, сестричка или подружки?!", "Красивы! Идеальные!", "Очень похожи", "Как сестрички", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".

Также Politeka писала, Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые, полюбасу".