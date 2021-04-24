Популярная украинская певица Оля Полякова устроила пляжную прогулку с дочерью в одинаковых купальниках

Не так давно звезда рассказала, что еще ни разу не отдыхала в девичьей компании, ни с подругами, ни даже с друзьями, только с семьей. Этот отдых она проведет тоже с семьей, но вместо мужа мама, которую она не видела почти год из-за карантина.

Поэтому звезда решила провести отпуск максимально насыщенно и ярко. При этом не забывая вести свой профиль в Инстаграм, публиковать фотоотчеты и интересные видео в Сторис.

«Это так по-новому, по-девчачьи, разговоры о девчачьем, развлечения девчачьи, все девчачье, я в каком то кайфе от новизны и осознания (а шо так можно было?)», - раньше подметила Полякова. После этого она отправилась со старшей дочерью на пляж и покрасовалась перед камерой с Машей в одинаковых купальниках в стиле спасательниц Малибу.

Не так давно Полякова-старшая напомнила, что делать фото с подрастающей красавицей-дочерью – это всегда стресс, всегда шуточный скандал, ведь каждая хочет позировать как можно более выгодно на снимке.

"Ой, кто круче?" - часто спрашивает звезда в подобных роликах, привлекая внимание к ярким видео из отдыха.

Ранее звезда также показала фото, на котором позирует с дочками и мамой. Сама певица одета в красное платье с черными пятнами. Рядом с ней стоит ее старшая дочь Маша, которая одета в короткое платье в цветочек с открытыми плечами. К ней прижались ее младшая сестра Алиса и бабушка Светлана.

Поклонники Поляковой активно комментируют ее пост.

«Ольга, у Вас мама красотка! Очень молодо выглядит!», «Мне кажется, или Алиса дочка Фреймут? выражение лица, черты лица», «Какие вы все красивые. Все, как сёстры, а не 3 поколения», «Старшая дочь затмила всех своей красотой», - пишут люди.

Напомним, Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась заморскими яствами, пока украинцы сидят на карантине: "Пещера изобилия".

Также Politeka писала, что Полякова показала, что вытворяет ее младшая дочь ради популярности в ТикТоке: "Ух ты! Умница!".