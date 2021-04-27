Первый продюсер Оли Поляковой поделилась подробностями о начале карьеры суперблондинки

Как сообщает Politeka.net, первый продюсер Оли Поляковой Ирина Ковальская в интервью в программе "Викриття" раскрыла подробности начала карьеры звезды. Оказалось, что певицы более 13 лет скиталась, пробуя себя в разных жанрах и образах, но слава к ней не приходила. В то время будущая суперзвезда украинской эстрады зарабатывала очень мало, при этом ее много в чем обеспечивала именно продюсер (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам Ковальской, в начале карьеры гонорар Ольги составлял 15 процентов от выручки. То есть, если за корпоратив они зарабатывали 100 долларов, то на руки певица получала лишь 15 долларов. "У нас была договоренность по поводу того, что Оля получает 15 процентов, но я ей покупала всю сценическую одежду, косметику, оплачивала курсы макияжа. Были времена, когда она говорила мне, что ей нечем платить за квартиру. Я доставала свои последние деньги с кошелька", - рассказала продюсер.

Надо сказать, что с того времени много чего изменилось – теперь Полякова замужем за бизнесменом, у нее продюсер Михаил Ясинский, а гонорары за часовой корпоратив достигают 30 тысяч долларов. Но самое главное, то что Ольга сейчас топовая звезда, которая до карантина устраивала стадионные концерты, а также она частая гостья на телевидении.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".