Популярная певица Оля Полякова показала, как дочерей на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова, которая недавно отправилась на отдых в Турцию вместе со своими дочками, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда мерилась фигурами в купальниках с 16-летней дочкой Машей, а теперь показала и младшую дочь вместе со старшей, и тоже в купальниках. Снимки юных красоток звездная мама посвятила ко Дню дочери.

На новых снимках старшая Маша и младшая Алиса запечатлены на красивом пляже, куда пришли в купальниках. Девочки нежатся на солнышке у моря и мило позируют звездной маме, которая их снимает. Перед камерой Мария появилась в стильном темном купальнике с кучей разных веревочек, ее волосы распущены и чуть растрепаны, а на лице модные солнцезащитные очки. Рядом с ней Алиса – на ней слитный двухцветных купальник, волосы также растрепаны, а с лица не сходит очаровательная улыбка.

В подписи к публикации Оля Полякова написала: "Мои доченьки! Люблю Вас! Целую! Будьте здоровы и счастливы! Поцелуйте и вы своих дочерей! С днём доченьки!". Пользователи тут же принялись обсуждать новые снимки дочек певицы, засыпая их комплиментами в комментариях. "Красотки", "Невероятные", "Ну, тут реально вау. Крутые доченьки, рожденные сиять, супер-супер", "Красотки!", "Мамины принцессы", "Красотки девочки", "Красотки, особенно младшая", "Алиса необыкновенной красоты", "Младшая на пятки наступает", - пишут фанаты под фото девочек.

Напомним, Полякова с 16-летней дочкой устроили битву купальников, заворожив аппетитными формами: "Как сестрички".

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как ее с мамой и дочками обхаживают в Турции: "Вот эти мужчины за нами бегают".

Также Politeka писала, Полякова отправилась покорять пляж с красоткой-дочерью в одинаковых купальниках: "Ой, кто круче?".