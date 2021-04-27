Певица Оля Полякова устроила фурор, показав подросших дочерей

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых похвасталась дочками-красотками - 16-летней Машей и 9-летней Алисой.

Сестры позировали в купальниках на курорте в Турции, где сейчас отдыхают вместе со звездной мамой и бабушкой.

"Мои доченьки! Люблю Вас! Целую! Будьте здоровы и счастливы! Поцелуйте и вы своих дочерей! С днём доченьки!❤️🔥😍", - подписала кадры Полякова.

Старшая Маша активно ведет свой Инстаграм-блог, поэтому публика уже привыкла наблюдать за девушкой, экспериментирующей со своей внешностью и образами. А вот фото младшей Алисы не часто увидишь в Сети. Многих поразила красота девочки, ей уже даже пророчат модельную карьеру.

"Младшенька вообще няшка😍"; "Младшая будет красоткой"; "Алиса необыкновенной красоты"; "У младшенькой взгляд 🔥"; "У младшей модельная внешность🔥 Милашка"; "Ольчик, дочки красоточки, Вы просто 🔥, но младшая на пятки наступает👏👏👏красотки девочки"; "Младшая Ляличка, такая красуня подрастает вауу"; "У младшей доченьки взгляд будто она старшая"; " Младшая дочь будет красавицей, в глазах можно утонуть!))" - комментируют пользователи.

Ранее мы рассказывали, Полякова похвасталась, как их с дочками "обхаживают" в Турции. На опубликованных кадрах можно увидеть, как работники отеля готовят ужин на глазах у семейства.

«Давай, Мехмет, жги!.. Нас тут очень хорошо принимают, кружат… Вы посмотрите, все эти люди за нами ухаживают… Вот эти все прекрасные мужчины, они за нами здесь бегают», - не сдержала восторга певица.

Напомним, Полякова показала вблизи свою 62-летнюю маму, которой не дашь и 40 лет: красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Полякова похвасталась заморскими яствами, пока украинцы сидят на карантине: "Пещера изобилия".

Также Politeka писала, что Полякова показала, что вытворяет ее младшая дочь ради популярности в ТикТоке: "Ух ты! Умница!".