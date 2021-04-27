Из одной крайности в другую

В Сети гремит скандал с разведенной певицей Ани Лорак, которая наконец призналась, почему разругалась с Меладзе

На днях 42-летняя певица сделала неожиданное заявление в программе "Судьба человека", обвинив продюсера Константина Меладзе в том, что он якобы проявлял к ней недвусмысленное внимание и предлагал близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество, от чего артистка учтиво отказалась.

Напомним, Каролина стала подопечной Меладзе в 2007 году. Вместе с его братом Валерием она успела выпустить трек "Верни мне мою любовь", но сотрудничество продлилось недолго. По словам певицы, музыкальный деятель поле отказа заблокировал ее телефонный номер и запретил всем знакомым с ней общаться.

Пока скандал смакуют в Сети, Лорак успела засветиться на мероприятии с другим, не менее известным, седовласым красавичком, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

У себя в "сториз" звезда опубликовала кадры с объявления номинантов премии «МузТВ-2021». Перед камерами Каролина позировала в обнимку с 53-летним Филиппом Киркоровым.

"Моя красавица", - тепло обратился он к ней, положив свою руку ей на талию.

Ранее мы рассказывали, Лорак, которая недавно отдыхала на Мальдивах, заинтриговала поклонников некоей "романтической историей", родившейся на берегу океана.

На опубликованном фото звезда предстала в золотом платье из шелка, дополнив лук ярким макияжем с красной помадой.

"Как красиво сочетается золотое шёлковое платье на вашей загорелой коже, Каролина😍"; "нереально красивая!💘"; "Каро, как всегда шикарная 😍"; "Охххх😍😍🔥🔥неповторимая наша Дива😍❤️ждем😍"; "ооо заинтриговали", - комментировали пользователи.

Напомним, что Ани Лорак блеснула бесконечными ножками на пляже Мальдив: "Спасибо за помощь...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в полностью обтягивающем наряде энергично подвигала бедрами: "Я пришла проститься...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в узком платье устроила озорные игры в темноте: "Чего от вас еще ждать?".