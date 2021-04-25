Популярная певица Ани Лорак отлично проводит время на отдыхе на Мальдивах

Поп-дива не так давно признавалась, что набрала лишнего, пока сидела дома. Тем не менее, несколько неудачных фото на ее выступлении сразу замотивировалии артистку измениться. Когда она заметила, что стала терять формы – сразу же взяла себя в руки и прекратила есть по вечерам.

Каролина также подметила у себе в Инстаграм, что изнурительные физические нагрузки и жесткие диеты не приемлет, потому старается есть здоровую пищу. Питание Ани Лорак выбирает дробное и в небольших количествах. А вот спорту звезда уделяет много времени перед концертами. Каждое утро Каролина делает, как минимум, простой комплекс упражнений.

Поэтому в отпуске на Мальдивах звезда нив чем себе не отказывает и даже начала показывать фигуру в бикини. Во время вечерней прогулки в бежевом платье без принтов и аксессуаров, Каролина покорила простотой.

Причем обычный макияж и озорная улыбка во время того, как она каталась на качелях, заметно ее омолодили.

До этого Каролина показала, как позирует на белом песке в трендовом черном купальнике. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы и упругий бюст красотки. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж, она томно смотрит в объектив.

Одним из первых снимок Ани прокомментировал ее хороший друг Сергей Лазарев.

"Вы такая красивая! А посмотрев ваше интервью, я в сотый раз убедилась в том, что вы до безумия сильная", "Чего от вас еще ждать?", "Каролина, какая вы шикарная!", "Каролина, клип ожидать этой весной?", "Шикарная Дива", "Нереально красивая", "Безумно красивая", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Ани Лорак ошеломила горькими подробностями о жизни с экс-возлюбленным: "Из-за большого гонорара заставил меня...".

Как сообщала Politeka, Экс-возлюбленный Лорак рассказал неожиданную правду о ее спонсорах: "Это удавалось только Пугачевой".

Также Politeka писала, Лорак покорила своего первого мужчину в 13 лет, экс-возлюбленный разоткровенничался: "Меня это просто порвало".