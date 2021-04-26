Украинская певица Ани Лорак взбудоражила поклонников свежими кадрами в купальнике

Как передает Politeka.net, в последнее время лента Инстаграм артистки пестрит фотографиями с отдыха. Лорак, которая привела себя в форму после карантина, вовсю хвастается своей аппетитной фигуркой. На свежем фото Каролина предстала в миниатюрном бикини с морским принтом. Певица продемонстрировала спортивную фигуру – упругий пресс и округлые бедра. По фото видно, что Лорак усиленно занимается в спортзале. Снимок получился пикантным, поскольку сзади Лорак лилась вода, а ее волосы немного намокли.

На фото попала интересная деталь – татуировка на ребрах. Как известно, там у певицы красуется бабочка. В одном из интервью Каролина прокомментировала тайный рисунок под сердцем.

«Еще недавно я и представить не могла, что на моем теле появится татуировка. Мне казалось, это абсолютно не мое. Но все меняется», - заявила артистка.

Стоит отметить, что после пикантных фото Лорак поделилась кадром из машины. Певица принарядилась ради поездки на гала-ужин премии МузТВ. Каролина надела блестящий наряд, а волосы собрала в тугой хвост. Ранее артистка сообщала, что ее номинировали на звание лучшая певица 2021 года. С ней в номинацию попала Полина Гагарина и Светлана Лобода.

Напомним, что Ани Лорак блеснула бесконечными ножками на пляже Мальдив: "Спасибо за помощь...".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в полностью обтягивающем наряде энергично подвигала бедрами: "Я пришла проститься...".

Также Politeka писала, что Ани Лорак в узком платье устроила озорные игры в темноте: "Чего от вас еще ждать?".