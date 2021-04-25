Популярна співачка Ані Лорак відмінно проводить час на відпочинку на Мальдівах

Поп-діва не так давно зізнавалася, що набрала зайвого, поки сиділа вдома. Проте, кілька невдалих фото на її виступі відразу замотивували артистку змінитися. Коли вона помітила, що стала втрачати форми – відразу ж взяла себе в руки і припинила їсти вечорами.

Кароліна також помітила у собі в Instagram, що виснажливі фізичні навантаження і жорсткі дієти не сприймає, тому намагається їсти здорову їжу. Харчування Ані Лорак вибирає дробове і в невеликих кількостях. А ось спорту зірка приділяє багато часу перед концертами. Щоранку Кароліна робить, як мінімум, простий комплекс вправ.

Тому у відпустці на Мальдівах зірка нив чому собі не відмовляє і навіть почала показувати фігуру в бікіні. Під час вечірньої прогулянки в бежевій сукні без принтів і аксесуарів, Кароліна підкорила простотою.

Причому звичайний макіяж і пустотлива посмішка під час того, як вона каталася на гойдалках, помітно її омолодили.

До цього Кароліна показала, як позує на білому піску в трендовому чорному купальнику. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми і пружний бюст красуні. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться в об'єктив.

Одним з перших знімок ані прокоментував її хороший друг Сергій Лазарєв.

"Ви така красива! А подивившись ваше інтерв'ю, я в сотий раз переконалася в тому, що ви до божевілля сильна", " Кароліна, яка ви шикарна!", "Кароліна, кліп очікувати Цієї весни?", "Шикарна Діва", "Нереально красива", "шалено красива", - пишуть в коментарях до фото.

Нагадавши, Ані Лорак приголомшила гіркими подробицями про життя з екс-коханим: "через великий гонорар змусив мене...".

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