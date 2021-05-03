Несколько дней назад в сети появилось провокационное интервью звезды Ани Лорак, которая рассказала неожиданную правду об общении с Константином Меладзе

Так, певица заявила, что мужчина якобы хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество.

Позже Оля Полякова поддержала свою коллегу, чем спровоцировала очередную волну гневных обсуждений.

«Я хочу заявить, что я верю и думаю, что она говорит правду, только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека», - призналась она.

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер в комментарии " Пятому каналу " не стала сдерживать эмоции и упомянула Ольгу в своем ответе, касательно возникшего скандала с продюсером.

"Влезать в чью-то голову, в чье-то воображение... У каждого оно разное, а у нас, артистов, оно вообще бурное. Я Полякову знаю очень плохо. Мы не дружны, у нас нет близких отношений. Поэтому я не имею права о ней что-то говорить", – подчеркнула Надежда, касательно высказывания Поляковой.

Но при этом она достаточно четко обозначила свою позицию в данном скандале, заявив, что домогательства от Меладзе – это за гранью понимания, ведь его имя не может стоять рядом с подобным высказыванием.

"Сегодня люди, которые понимают, как пользоваться Инстаграмом и статусом, используют любую возможность, чтобы привлечь к себе больше внимания. Я за Олю не буду распоряжаться, почему она это подхватила. Но она, как мне кажется, человек юморной, и я не думаю, что эти слова стоит принимать всерьез", – сказала Мейхер, намекая на то, что Полякова просто пыталась привлечь внимание к себе.

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