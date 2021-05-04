Экс-участница группы "ВИА Гра", певица, актриса и дизайнер Надежда Мейхер похвасталась идеальной внешностью
Как передает Politeka.net, в последнее время Мейхер пытается строить сольную карьеру. Она приняла участие в «Танцах со звездами», где заняла третье место. После проекта певица стала активно гастролировать по Украине, собирая полные залы.
У себя в Инстаграм певица объявила о новых выступлениях, опубликовав яркий снимок из новой фотосессии. 39-летняя артистка продемонстрировала свою идеальную внешность без малейших признаков старения. Вечерний макияж без излишеств придал ее лицу особого шарма.
«Приветствую! И приглашаю окунуться в мир чувственности, чувственной музыки», - подписала фото звезда, проанонсировав свои концерты.
В комментариях артистке оставили массу приятных слов.
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«Роковая женщина», «Божественная», «Cмотрю с Вашим участием фильм», «Шикарная», «Ой, обожаю вас! Потрясающе!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Надежда Мейхер продемонстрировала своим поклонникам черное свободное платье с огромным вырезом на спине, украшенное черепом. Как известно, певица является дизайнером собственной линейки одежды для фигуристых дам. У себя в Инстаграм она регулярно публикует наряды из своих коллекций.
Напомним, что 39-летняя Мейхер в тесном корсете показала, как женщинам чувствовать себя уверенней: кадры с красоткой из ВИА Гры.
Как Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер поразила кадрами жесткой ссоры с "мужем-тираном": "Старый хрыч!".
Также Politeka сообщала, что Мейхер публично осадила Полякову, скандал получил продолжение: "За Олю не буду распоряжаться, но...".