Колишня вокалістка "ВІА Гри", українська співачка Надія Мейхер дала урок жіночності і спокусливості

Як передає Politeka.net, 39-річна артистка опублікувала свіжі кадри у себе в "сторіз". Надія є власником бутіка з одягом для фігуристих дам. Весь одяг вона із задоволенням демонструє на собі. Цей раз не став винятком.

Надія влаштувала справжній урок для жінок, які хочуть відчути себе впевнініше. Вона одягла тісний корсет і спідницю в тон топу. Зверху співачка накинула чорний піджак. Надя влаштувала проходку, виляючи стегнами. Вона то знімала, то знову одягала піджак, демонструючи наряд і свою жіночну фігуру.

Як відомо, Надія Мейхер стала популярною завдяки своїй роботі у складі "ВІА Гри". Вона кілька разів йшла з колективу, після чого знову поверталася. Мейхер намагалася не стояти на місці, пробуючи свої сили на телебаченні в якості ведучої і актриси. Нещодавно вона взяла участь у "Танцях з зірками", де дійшла до фіналу.

Раніше ми писали, що Надія Мейхер продемонструвала точену фігурку в силуетній сукні з червоного оксамиту. Ефектну брюнетку зняли в повний зріст.

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер дала помилуватися своєю природною красою, стоячи біля вікна:"шикарна у всьому".

Як повідомляла Politeka, екс-ВІА Гра Мейхер вступила в суперництво з ведучим "Холостяка" Решетником: "так просто не віддамо...".

Крім того Politeka писала, що екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорій сукні показала чуттєвий танець з красенем:"так, є чому заздрити".