Відома українська співачка Надя Мейхер показала себе, вразивши образом

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер стала дуже відомою, так як була ще в першому складі групи ВІА Гра з Оленою Вінницькою, коли дівчат було тільки двоє. Красуня також бере участь у багатьох шоу на телебаченні і знімається у фільмах. Не забуває Надія і про соціальні мережі, де підігріває до своєї творчості інтерес.

На фото, яке Надя репостнула в сторіс Instagram, показала свій танець з невідомим красенем. Дівчина була в прозорій сукні і впала на руки чоловіка, який тримав зірку за талію. Як можна зрозуміти, фото було зроблено рівно п'ять років тому.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Вас чекає Одеса", " Як я йому заздрю! Надя ви в чудовій формі. З нетерпінням чекаємо відео!", "Так, є чому заздрити"," Люблю дуже сильно","+9".

Ми писали, що колишня вокалістка "ВІА Гри" Надія Мейхер показала себе у всій красі в розкішному вбранні.

На опублікованих кадрах брюнетку зняли в повний зріст. Наряд якнайкраще підкреслив всі достоїнства її спокусливої фігури. Співачка покрутилася перед камерою, демонструючи сукню з відкритою спиною з усіх боків.

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