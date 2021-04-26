Известная украинская певица Надя Мейхер показала себя, впечатлив образом
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала очень известной, так как была еще в первом составе группы ВИА Гра с Аленой Винницкой, когда девушек было только двое. Красотка также участвует во многих шоу на телевидении и снимается в фильмах. Не забывает Надежда и о социальных сетях, где подогревает к своему творчеству интерес.
На фото, которое Надя репостнула в сторис Инстаграм, показала свой танец с неизвестным красавчиком. Девушка была в прозрачном платье и упала на руки мужчины, который держал звезду за талию. Как можно понять, фото было сделано ровно пять лет назад.
Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:
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"Вас ждет Одесса", "как я ему завидую! Надя Вы в восхитительной форме. С нетерпением ждем видео!", "Да, есть чему завидовать", "Люблю очень сильно", "+9".
Мы писали, что бывшая вокалистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер показала себя во всей красе в роскошном наряде.
На опубликованных кадрах брюнетку засняли в полный рост. Наряд как нельзя лучше подчеркнул все достоинства ее соблазнительной фигуры. Певица покрутилась перед камерой, демонстрируя платье с открытой спиной со всех сторон.
Напомним, экс-ВИА Гра Надя Мейхер дала полюбоваться своей естественной красотой, стоя у окна
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