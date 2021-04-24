Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы ВИА Гра", показала себя и рассказала о новом проекте

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер уже давно популярна среди украинцев. И хоть красотка больше не поет в группе "ВИА Гра", но постоянно мелькает на телевидении, участвуя в популярных проектах. Девушка не забывает и о социальных сетях, где рассказывает о своем творчестве.

На фото Надя показалась в белом наряде и с украшением на голове. Рядом стоял Арам Арзуманян в аналогичном наряде. Парочка была в образах древнегреческих богов посреди леса.

"На съемках нового крутого проекта "Боги vs Блогеры".

Мы с Арамом Арзуманяном в роли древнегреческих богов.

Люди стали забывать "настоящих" богов, сейчас современное общество интересуется больше блогерами, которые затмили своей популярностью былую славу Олимпа. В это не простое время, Зевс со своим пантеоном отправляется на Землю, чтобы вернуть веру в "настоящих" богов.

Что из этого получится – вы узнаете этим летом, в веб-сериале "Боги vs Блогеры", - написала Надя под фото.

Фанаты поставили более 700 лайков и написали комментарии:

"Класс", "Не фонтан", "Плывите к нам Аргонавты!".

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер с покрытой головой поразила новым образом и остепенила хейтеров

А еще Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер подчеркнула формы юбкой с разрезом и стильной рубашкой

Также Politeka сообщала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви



