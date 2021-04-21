Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер подчеркнула достоинства фигуры удачным нарядом
Как передает Politeka.net, 39-летняя Мейхер всегда отличалась выдающимися формами, несмотря на то, что никогда не имела лишнего веса. На «Танцах со звездами» Мейхер дошла до финала, доказывая, что женщины в любом возрасте способны покорить паркет.
Видно, что Надежда отлично умеет управляться со своими пышными формами, подчеркивая свое достоинство. Для того, чтобы красиво и эффектно одеваться Надежда даже создала свой собственный бренд одежды для фигуристых дам.
На свежем фото, которое брюнетка опубликовала в Инстаграм, она предстала в длинной юбке с разрезом и белой рубашке, которую она завязала на узел, акцентировав внимание на талии. Такой наряд выгодно подчеркнул пышные бедра певицы и тонкую талию. Образ получился одновременно сдержанным и женственным.
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Ранее мы писали, что Надежда Мейхер примеряла платье с большим вырезом на спине. Образ певица дополнила стильным украшением на шее и интересной повязкой на глазах. Стоит отметить, что вырез был настолько глубоким, что Надя засветила татуировку на пояснице.
Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.
Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви: "В какой-то миг...".