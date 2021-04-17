Відома співачка Надія Мейхер продовжує розбурхувати уяву українців, розміщуючи свої фото в різних образах, і незалежно який одяг одягне красуня, вона заворожує своєю привабливістю
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Надя розмістила фото в скромному вбранні, і написала про любов і поворотні моменти в житті:
"У якусь мить невуловиму,
і невблаганну, на роки,
я зрозуміла, некохана
я вже не буду, як колись...", розмістила співачка свої вірші, а також поцікавилася у шанувальників:
"👉Чи траплявся у Вашому житті такий безповоротні миті, які надалі якісно змінювали ваше життя???".
На фото Надя одягла картату закриту сукню, яка підкреслила фігуру знаменитої співачки.
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Останнім Надія стала більш активною. Вона спробувала себе в ролі актриси, а також взяла участь в декількох пісенних проєктах, виступивши в якості гостя на шоу "Маска" в ролі місяця, а також випробувавши свої сили на вокальному конкурсі "Голос країни".
Крім того Надя займається танцями і розвиває академічний спів. Крім того Надя працює як дизайнер одягу, і як модель для свого одягу.
Шанувальники, які невпинно стежать за співачкою прокоментували фото і відповіли на питання, яке зацікавило творчу особистість:
"Як завжди на висоті 😍 😍 😍 😍 ", " Надія, у вас якийсь є секрет вічної чарівності і краси? Ви просто приголомшливе виглядаєте і цвітете пущі колишнього 😍", "ви прекрасні", "було, але рівно на оборот😢", "в любові поки немає, все попереду❤️", " звичайно ж. Прічём аж два рази, коли народила своїх синів😍", " Супер леді!!!!🔥", - написали шанувальники.
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