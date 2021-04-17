Відома співачка Надія Мейхер продовжує розбурхувати уяву українців, розміщуючи свої фото в різних образах, і незалежно який одяг одягне красуня, вона заворожує своєю привабливістю

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Надя розмістила фото в скромному вбранні, і написала про любов і поворотні моменти в житті:

"У якусь мить невуловиму,

і невблаганну, на роки,

я зрозуміла, некохана

я вже не буду, як колись...", розмістила співачка свої вірші, а також поцікавилася у шанувальників:

"👉Чи траплявся у Вашому житті такий безповоротні миті, які надалі якісно змінювали ваше життя???".

На фото Надя одягла картату закриту сукню, яка підкреслила фігуру знаменитої співачки.

Останнім Надія стала більш активною. Вона спробувала себе в ролі актриси, а також взяла участь в декількох пісенних проєктах, виступивши в якості гостя на шоу "Маска" в ролі місяця, а також випробувавши свої сили на вокальному конкурсі "Голос країни".

Крім того Надя займається танцями і розвиває академічний спів. Крім того Надя працює як дизайнер одягу, і як модель для свого одягу.

Шанувальники, які невпинно стежать за співачкою прокоментували фото і відповіли на питання, яке зацікавило творчу особистість:

"Як завжди на висоті 😍 😍 😍 😍 ", " Надія, у вас якийсь є секрет вічної чарівності і краси? Ви просто приголомшливе виглядаєте і цвітете пущі колишнього 😍", "ви прекрасні", "було, але рівно на оборот😢", "в любові поки немає, все попереду❤️", " звичайно ж. Прічём аж два рази, коли народила своїх синів😍", " Супер леді!!!!🔥", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер без білизни вразила розміром вирізу в сукні: кадри розбурхують фантазію

Як повідомляла Politeka, фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри

Також Politeka писала, що Мейхер зворушила дитячими фото з батьками і зробила зізнання: "боролися за моє життя"