Известная красотка экс-ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер очаровала новым образом, тонко ответив хейтерам

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Надежда Мейхер разместила фото в черном снуде за рулем авто. Красотка написала свое обращение к критикам ее творчества на немецком языке, и сделала перевод. Надежда решила использовать известную цитату Бернарда Шоу, сказавшего:

"Ihr aber seht und sagt: Warum? Aber ich träume und sage: Warum nicht? Вы смотрите и говорите: "Зачем?". Я же мечтаю и говорю: "Почему бы нет?!"", - написала Надежда.

Также Надежда обозначила свое фото хештегами: "Навстречу мечте", "В согласии с душой".

Поклонники оценили фото своего кумира, согласившись, что только смелые люди, которые верят в свою мечту достигают ее.

"Глаза невероятные! ❤️", "Ми всі мріємо.❤️", "Красуня😍Гарно гарно виглядаєте🔥", "Богиня!!! Ты самая прекрасная Женщина во всей бесконечной Вселенной!!! потрясающая классная замечательная счастья вам ❤️", "Примерно такие же слова слышал и Христофор Колумб, когда мечтал открыть новые земли и Амелия Экхарт, когда совершала трансатлантический перелет. Некоторым суждено всегда смотреть в небо, но только единицы риски туда подняться! Все дело в цене, которую приходиться платить за вид с высоты полета!", - откликнулись поклонник.

Напомним, что экс-ВИА Гра Мейхер подчеркнула формы юбкой с разрезом и стильной рубашкой: фото брюнетки

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались"

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в непривычно скромном наряде заговорила о любви: "В какой-то миг..."