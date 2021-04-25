Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка "ВИА Гры", показала себя и рассказала о карьере актрисы
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер радует украинцев не только своим пением, но и активно снимается в фильмах и сериалах. Красотка ведет социальные сети, где подогревает интерес к творчеству и рассказывает личные истории.
В этот раз Надя решила показать себя на кровати. Девушка сидела в розовом наряде и была с короткими волосами.
"После съёмок в многосерийном фильме «Ничто не случается дважды» моей гениальной Оксаны Байрак, сыграв драматическую роль героини с трагической судьбой, меня стали приглашать играть в комедийных фильмах и сериалах. Вот такие интересные повороты..
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Вообще киношный съемочный процесс , это длинная история... Вот например, сейчас снимаюсь в комедии, полнометражный фильм, а выйдет он на экраны только в начале Следующего года... Но поскольку в последние 5 лет я снимаюсь с регулярной периодичностью, с такой же регулярностью можно меня видеть на экранах телевидения, кинотеатров и т.д", - рассказала Надя под фото.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Уважаю Надю, но блин, не могу сказать красавица...", "Моя любовь", "Вы умница и красавица!!!", "Супер, мир нам приносит невероятные возможности", "Надежда, давайте знакомиться?!".
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