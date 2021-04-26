Известная певица Надя Мейхер, бывшая солистка ВИА Гры, показала себя в нежном образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер уже давно известна украинцам. Красотка прославилась после выступлений в группе "ВИА Гра". После этого звезда строила сольную карьеру, хоть и не выпускала сольных альбомов, а только синглы. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где публикует интересные образы.

На фото красотка позировала в белой футболке, а на шее можно увидеть украшение. Надя стояла у окна, наполовину прикрывшись шторой. У девушки были короткие волосы, а смотрела звезда в объектив камеры, добавляя нотку игривости кадру.

Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, ведь Надя выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Шикарная во всем".

Мы писали, что известная певица Надежда Мейхер продолжает будоражить воображение украинцев, размещая свои фото в разных образах, и независимо какую одежду наденет красотка, она завораживает своей притягательностью.

На фото Надя надела клетчатое закрытое платье, которое подчеркнуло фигуру знаменитой певицы.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в образе древнегреческой богини засветилась с известным актером

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер с покрытой головой поразила новым образом и остепенила хейтеров

А еще Politeka сообщала, что Мейхер околдовала формами, приспустив шелковый наряд



