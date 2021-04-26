Известная певица Надя Мейхер, бывшая солистка ВИА Гры, показала себя в нежном образе
Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер уже давно известна украинцам. Красотка прославилась после выступлений в группе "ВИА Гра". После этого звезда строила сольную карьеру, хоть и не выпускала сольных альбомов, а только синглы. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где публикует интересные образы.
На фото красотка позировала в белой футболке, а на шее можно увидеть украшение. Надя стояла у окна, наполовину прикрывшись шторой. У девушки были короткие волосы, а смотрела звезда в объектив камеры, добавляя нотку игривости кадру.
Фанаты ничего не писали под фото и не ставили лайки, ведь Надя выбросила кадр в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "Шикарная во всем".
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Булитко из «Дизель шоу» в свадебном платье засыпали поздравлениями: «Какая же хорошенькая»
Винник вызвал восторг появлением со своей 19-летней «избранницей»: «Как кот Базилио и лиса Алиса»
У украинцев хотят отнимать наследство, что известно о новых правилах: "Нужно будет оплачивать..."
Морозы до -5 и проливные дожди испортят украинцам праздники: где ждать непогоды
Мы писали, что известная певица Надежда Мейхер продолжает будоражить воображение украинцев, размещая свои фото в разных образах, и независимо какую одежду наденет красотка, она завораживает своей притягательностью.
На фото Надя надела клетчатое закрытое платье, которое подчеркнуло фигуру знаменитой певицы.
Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер в образе древнегреческой богини засветилась с известным актером
Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Мейхер с покрытой головой поразила новым образом и остепенила хейтеров
А еще Politeka сообщала, что Мейхер околдовала формами, приспустив шелковый наряд