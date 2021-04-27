Колишня солістка групи ВІА Гра, відома українська співачка Надія Мейхер, вирішила перевірити свою логіку
Артистка залишається популярною з кінця 90-х, передає Politeka.net. Надія стає частою гостею і учасницею різних шоу.
Так, цього разу у своєму Instagram зірка поділилася кадрами, знятими на шоу "Де логіка?". Артистка вибрала чорну маєчку з мереживом, а зверху одягла світлий жакет.
Також у зйомках нового випуску взяли участь телеведучі Надія Матвєєва, Григорій Решетник та Валерій Ославський.
"7 квітня, вже сьогодні о 19.00 на @novy_channel будемо розважати Вас наявністю чоловічої та жіночої логіки...😁 І оскільки аж дві Надії (з @nadezhda_matveeva_nadya ) будуть в одній команді, перемогу ми так просто не віддамо😂", - написала Мейхер.
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За чотири години публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Вау цікавенько😻", "солодка Моя))❤️❤️❤️", "яка красуня! Добре, якщо буде запис, дуже хочеться подивитися", " Надія, Ви нескінченно красиві!", "Надія, яка ж красуня😍 😍 😍 😍 😍", "Надя, ти красуня", " ви Надія теж берете участь, здорово! Добре, коли програми змушують думати, аналізувати, це вкрай важливо, тримати в тонусі мозок. Як ви витончені у виборі гардеробу, немає слів❤️❤️❤️ . Усіляких успіхів, благополуччя". - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Надія Мейхер активно веде сторінку в Instagram. Зараз на неї підписані 365 тисяч осіб.
Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер у вишуканому вбранні зачарувала весняним настроєм, ніжні кадри.
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