Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, решила проверить свою логику
Артистка остается популярной с конца 90-х, передает Politeka.net. Надежда становится частой гостьей и участницей различных шоу.
Так, в этот раз в своем Инстаграм звезда поделилась кадрами, снятыми на шоу "Где Логика?". Артистка выбрала черную маечку с кружевом, а сверху надела светлый жакет.
Также в съемках нового выпуска приняли участие телеведущие Надежда Матвеева, Григорий Решетник и Валерий Ославский.
"7 апреля, уже СЕГОДНЯ в 19.00 на @novy_channel Будем развлекать Вас наличием мужской и женской логики...😁 И поскольку аж две Надежды ( с @nadezhda_matveeva_nadya ) будут в одной команде, победу мы так просто не отдадим😂", - написала Мейхер.
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За четыре часа публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.
"Вау 🙌🏻 интересненько 😻", "Сладкая моя))❤️❤️❤️", "Какая красотка! Хорошо, если будет запись, очень хочется посмотреть", "Надежда, вы бесконечно красивы!", "Надежда, какая же красавица 😍😍😍😍😍", "Надя, ты красавица", "Вы Надежда тоже участвуете, здорово! Хорошо, когда программы заставляют думать, анализировать, это крайне важно, держать в тонусе мозг. Как вы изящны в выборе гардероба ,нет слов❤️❤️❤️ . Всяческих успехов, Благополучия". - написали пользователи сети.
Отметим, Надежда Мейхер активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на нее подписаны 365 тысяч человек.
Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.
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