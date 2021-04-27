Бывшая солистка группы ВИА Гра, известная украинская певица Надежда Мейхер, решила проверить свою логику

Артистка остается популярной с конца 90-х, передает Politeka.net. Надежда становится частой гостьей и участницей различных шоу.

Так, в этот раз в своем Инстаграм звезда поделилась кадрами, снятыми на шоу "Где Логика?". Артистка выбрала черную маечку с кружевом, а сверху надела светлый жакет.

Также в съемках нового выпуска приняли участие телеведущие Надежда Матвеева, Григорий Решетник и Валерий Ославский.

"7 апреля, уже СЕГОДНЯ в 19.00 на @novy_channel Будем развлекать Вас наличием мужской и женской логики...😁 И поскольку аж две Надежды ( с @nadezhda_matveeva_nadya ) будут в одной команде, победу мы так просто не отдадим😂", - написала Мейхер.

За четыре часа публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Вау 🙌🏻 интересненько 😻", "Сладкая моя))❤️❤️❤️", "Какая красотка! Хорошо, если будет запись, очень хочется посмотреть", "Надежда, вы бесконечно красивы!", "Надежда, какая же красавица 😍😍😍😍😍", "Надя, ты красавица", "Вы Надежда тоже участвуете, здорово! Хорошо, когда программы заставляют думать, анализировать, это крайне важно, держать в тонусе мозг. Как вы изящны в выборе гардероба ,нет слов❤️❤️❤️ . Всяческих успехов, Благополучия". - написали пользователи сети.

Отметим, Надежда Мейхер активно ведет страницу в Инстаграм. Сейчас на нее подписаны 365 тысяч человек.

Напомним, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в изысканном наряде очаровала весенним настроением, нежные кадры.

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер в красном бархате заворожила достоинствами фигуры: "Машины с мужчинами останавливались".

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