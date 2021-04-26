Відома співачка Надя Мейхер, колишня солістка ВІА Гри, показала себе в ніжному образі

Як пише Politeka.net, Надя Мейхер вже давно відома українцям. Красуня прославилася після виступів у групі "ВІА Гра". Після цього зірка будувала сольну кар'єру, хоч і не випускала сольних альбомів, а тільки сингли. Зараз красуня активно веде Instagram, де публікує цікаві образи.

На фото красуня позувала в білій футболці, а на шиї можна побачити прикрасу. Надя стояла біля вікна, наполовину прикрившись шторою. У дівчини було коротке волосся, а дивилася зірка в об'єктив камери, додаючи нотку грайливості кадру.

Фанати нічого не писали під фото і не ставили лайки, адже Надя викинула кадр в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але так і хочеться додати: "шикарна у всьому".

Ми писали, що відома співачка Надія Мейхер продовжує розбурхувати уяву українців, розміщуючи свої фото в різних образах, і незалежно який одяг одягне красуня, вона заворожує своєю привабливістю.

На фото Надя одягла картату закриту сукню, яка підкреслила фігуру знаменитої співачки.

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