Бывшая вокалистка "ВИА Гры", украинская певица Надежда Мейхер дала урок женственности и соблазнительности

Как передает Politeka.net, 39-летняя артистка опубликовала свежие кадры у себя в "сториз". Надежда является владельцем бутика с одеждой для фигуристых дам. Всю одежду она с удовольствием демонстрирует на себе. Этот раз не стал исключением.

Надежда устроила настоящий урок для женщин, которые хотят почувствовать себя увереннее. Она надела тесный корсет и юбку в тон топу. Сверху певица набросила черный пиджак. Надя устроила проходку, виляя бедрами. Она то снимала, то снова надевала пиджак, демонстрируя наряд и свою женственную фигуру.

Как известно, Надежда Мейхер стала популярной благодаря своей работе в составе "ВИА Гры". Она несколько раз уходила из коллектива, после чего снова возвращалась. Мейхер старалась не стоять на месте, пробуя свои силы на телевидении в качестве ведущей и актрисы. Недавно она приняла участие в «Танцах со звездами», где дошла до финала.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер продемонстрировала точеную фигурку в силуэтном платье из красного бархата. Эффектную брюнетку засняли в полный рост.

Напомним, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер дала полюбоваться своей естественной красотой, стоя у окна: "Шикарная во всем".

Как сообщала Politeka, экс-ВИА Гра Мейхер вступила в соперничество с ведущим "Холостяка" Решетником: "Так просто не отдадим...".

Кроме того Politeka писала, что экс-ВИА Гра Надя Мейхер в прозрачном платье показала чувственный танец с красавчиком: "Да, есть чему завидовать".