Известная украинская певица Надежда Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в подростковом возрасте

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер была одной из первых участниц культовой группы "ВИА Гра". Красотка и сейчас продолжает петь, участвуя в популярных украинских шоу. Не забывает девушка и о социальных сетях, где делиться не только сценическими образами, но и личными фото.

На днях Надя опубликовала фото, где ей 15 лет. "Звездный путь" решил сравнить современную Надю и на подростковом снимке.

На старом фото Мейхер позировала в платье на сцене, выполняя танец под композицию Patricia Kaas "Mon mec a moi".

"Надежда Мейхер показала себя 15-летнюю

К тому времени известная артистка @nadyameiher была юной студенткой.

«Танец под композицию Patricia Kaas« Mon mec a moi », так давно эта песня со мной. Конечно, есть воспоминания, которые настолько врезались в память и эмоционально отразились, которые могут долгие годы остро ощущаться ... Но согласитесь, фото вызывают молниеносную визуализацию того, что происходило в какой-то момент. Они способны вдохновлять, подталкивать к действию, изменять жизнь », - отметила звезда", - написали на страничке "Звездного пути".

"Теперь, после признаний Лорак и Поляковой , по-другому смотришь на всех участниц Виа Гры", - сразу написала фанатка, вспомнив о скандале с Константином Меладзе.

Украинцы поставили почти тысячу лайков и написали комментарий:

"Надя супер. Но надо понимать, что на прошлом не заедешь в современный мир. Новое поколение, новые кумиры.. . Надя, большая просьба: прекрати быть серой мышкой. На шоу приходишь в каких-то лахах, прическа неопрятная, макияжа ноль. Новое поколение тебя не знает. Наше поколение тебя забывает. Встряхнись.. . Поменяй себя... ".

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