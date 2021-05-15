Известная украинская певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Надя Мейхер стала довольно популярной певицей. Красотка стала участницей группы "ВИА Гра" в ее начальном составе. Девушка ушла из группы только спустя 11 лет, когда забеременела. Сейчас артистка активно появляется на различных шоу и развивает свой Инстаграм.

В этот раз красотка опубликовала в социальных сетях фото, на котором позировала в платье с декольте. Девушка оставила волосы распущенным, а голову немного отвернула от камеры.

"Люблю", - подписала кадр черным сердечком Надя.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под фото, ведь оно было оставлено в сторис Инстаграм, где подобных функций, но так и хочется добавить: "Роскошная красотка".

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер анонсировала свои ближайшие концерты.

В этот раз Мейхер пригласила ценителей ее творчества на встречу.

"С пребольшим удовольствием приглашаю всех желающих на свой акустический концерт Feelings, который состоится 31 мая в Днепре на арт-крыше Менора", - обратилась Мейхер к своим фанатам.

Напомним, экс-ВИА Гра Мейхер показала, как выглядела более 20 лет назад

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