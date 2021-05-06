В Сети гремит скандал по поводу "несложившихся отношений" между певицей Ани Лорак и продюсером Константином Меладзе

Напомним, недавно 42-летняя артистка огорошила признанием о недостойном поведении 57-летнего продюсера. Об этом звезда сообщила в программе "Судьба человека".

Как известно, Лорак стала подопечной Меладзе в 2007 году. Выпустив совместную песню с его братом Валерием, сотрудничество продлилось недолго. Спустя года Каролина заявила, что Константин проявлял к ней настойчивое внимание и якобы делал непристойные предложения взамен на сотрудничество. По словам певицы, она вежливо отказалась, после чего продюсер заблокировал ее в телефоне.

Вслед за Лорак "грязую" правду о продюсере выдала еще одна певица Оля Полякова. А вот экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер, комментируя сей харассмент (поступки, которые задевают, пугают или унижают человека), опровергла заявления своих коллег. По ее словам, домогательства от Меладзе – это за гранью понимания, ведь его имя не может стоять рядом с подобными обвинениями.

Как бы там ни было, но после поднятой шумихи Лорак внезапно пошла на попятную. Во время одного из светских мероприятий она заявила журналистам, что ее слова насчет Меладзе не так поняли, передает 360tv.

Лорак отметила, что ей "просто не подошли условия сотрудничества с Костей".

"А журналисты, как всегда, перекрутили, услышали то, чего нет. Мы с Костей давно дружим и замечательно общаемся», - заявила Лорак.

Напомним, что Ани Лорак после откровений о Меладзе засняли в объятиях седовласого красавца: "Моя..."

Как Politeka писала, что Никитюк вслед за Лорак и Поляковой сделала свое заявление о "домогательствах" Меладзе: "Хотелось бы, конечно..."