Популярная украинская ведущая Леся Никитюк не обошла стороной скандал, который вспыхнул вокруг Константина Меладзе.

Как пишет Politeka.net, телеведущая сделала свое заявление по этому поводу, и выложила его в сторис своего Инстаграм.

«Ну что сказать. Хотелось бы, конечно, приклеится к тому скандалу, и заявить на весь мир, что за всю мою карьеру мне никто ничего не предлагал. Было бы, конечно неплохо», - шутливо сказала Никитюк.

Напомним, недавно Ани Лорак заявила, что Константин Меладзе хотел близкие отношения взамен на плодотворное сотрудничество.

Позже Оля Полякова поддержала свою коллегу, чем спровоцировала очередную волну гневных обсуждений.

«Я хочу заявить, что я верю и думаю, что она говорит правду, только потому, что я сама получала такое предложение от этого же человека», - призналась она.

В свою очередь бывшая участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер заявила, что домогательства от Меладзе – это за гранью понимания, ведь его имя не может стоять рядом с подобным высказыванием.

Напомним, Никитюк показала подтянутый живот и раскрыла, на что пошла ради красивых фото: "Ну прям модель".

Как сообщала Politeka, новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев: "После Мишиной так понизить планку"

Также Politeka писала, что Никитюк в мини-шортиках и топе показала, как на самом деле выглядит по утрам: "Испугались?"