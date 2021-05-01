"Хорошо, что не Никитюк"

Певица Злата Огневич решилась идти на проект "Холостячка" в поисках своей любви. Публика неоднозначно восприняла этот шаг

Как передает Politeka.net, стало известно, что второй героиней "Холостячки" после Ксении Мишиной станет 35-летняя Злата Огневич. Звезда прокомментировала свое решение у себя в микроблоге в Инстаграм.

По словам Златы, ее "путь" на "Холостячку" начался год назад после тяжелого расставания с любимым.

"Я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты и создать ВМЕСТЕ прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период!", - подытожила Огневич.



О том, кто же станет "Холостячкой" №2, уже давно в Сети велись баталии. Некоторые пророчили это место ведущей Лесе Никитюк, другие видели на месте героини, за сердце которой поборются 20 парней, - актрису Дарью Петрожицкую. Выбор организаторов многих удивил. Публика бурно обсуждает событие, и не все рады, что именно Злата стала "Холостячкой". Так, некоторые уверены, что и победа Огневич на "Маске", и ее участие в новом шоу - всего лишь заслуга хорошего пиарщика.

"Хорошо, что не Никитюк 😁😅"

"Фигня, лучше бы Петрожицкая"

"Я всего ожидала, но точно не Огневич 🔥шикарно просто, буду ждать с нетерпением 🔥"

"Я рада, она хороший человек, пусть найдет свое счастье"

"Так и думала. Она мне кажется слишком высокомерной. Думаю, сезон будет не интересный"

"Кошмар какой-то. Разочарование..."

"Отличная холостячка!!! Красивая, умная, милая, весёлая ❤️"



"Ей уже под 40, немного поздно идти на такой проект, не думаю, что будет интересно смотреть шоу"

"👎👎 зря ждала, после Мишиной так понизить планку🙄" - "а для меня наоборот — завысить до небес. Мишина такое себе. А в общем сколько людей столько и мнений!"

"Ну такое🙄 в шоу маска она, в холостячке она) у кого-то хороший пиарщик)"

Напомним, что Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым: "Пригласил меня...".

Как сообщала Politeka, победительница шоу "Маска" Огневич призналась, что страдает от болей: "Уверена, у многих из вас...".

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