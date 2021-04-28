Известная певица Злата Огневич расскыла украинцам тайну, как борется с болями в спине несмотря на насыщенный график

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей и даже была участницей "Евровидения", где заняла третье место, недавно победила в шоу "Маска". Красотка активно ведет Instagram, где делится моментами из личной жизни и творчеством.

В этот раз Злата решила провести фанатам мастер-клас в Stories, как держит в порядке свою спину во время сьемок международного проекта, в который ее пригласил Александр Пономарев. В нем принимает участие 12 украинских артистов. На Пасху украинцам готовят что-то кардинально новое.

"Начинается нагрузка и болит спина, особенно верхняя часть", - написала Огневич.

Злата Огневич поделилась проблемами, из-за сильных нагрузок у звезды обостряется боль в спине, защемляется шея и из-за этого болит голова. Поэтому она порекламировала подписчикам новый гаджет для сна, который помогает справиться с болями.

"Уверена, у многих из вас есть такая проблема - зажимы шеи. Все, кто водит машину, все, кто очень много работает", - сказала Огневич.

По ее словам, зажимы шеи и головные боли может снять правильно подобранная ортопедическая подушка.

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