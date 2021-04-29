Продюсеры шоу рассекретили имя героини второго сезона шоу «Холостячка»

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из официального аккаунта проекта.

«Главная телевизионная интрига этой осени раскрыта! Новой украинской холостячкой стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 и победительница шоу «Маска» Злата Огневич», - сообщается в Инстаграм шоу.

Как рассказала директор телеканала СТБ Людмила Семчук, громкий успех первого сезона шоу подтвердил, что авторы проекта, которые хотели показать женщинам, что и у них есть право выбора, на правильном пути.

«Мужчины, которые готовы открыться настоящим чувствам и побороться за сердце Златы Огневич, могут заполнять анкету на сайте телеканала», - отметили в сообщении.

В комментариях бурно отреагировали на долгожданную новость.

«Ура! Мы начинаем», «круто», «Надеюсь Клопотенко придет за ней», «Круто! Буду ждать!», «Круто!! Достойная девушка!!», «Я думала буде Леся», «Злата красивая, умная, талантливая. Но блин, где найти столько мч 35+, а то если парень моложе, то это провал», - пишут пользователи сети.

Отметим, что украинцы обсуждали разные кандидатуры на роль второй холостячки. В шоу хотели видеть Лесю Никитюк, Тину Кароль или Алину Гросу.

Напомним, что Злата Огневич решила открыться, что теперь ее связывает с Пономаревым: "Пригласил меня...".

Как сообщала Politeka, победительница шоу "Маска" Огневич призналась, что страдает от болей: "Уверена, у многих из вас...".

Также Politeka писала, что Злата Огневич в прозрачном платье превратилась в роскошную брюнетку: "Похожа на горячую испанку".