Відома співачка Злата Огневич расскила українцям таємницю, що пов'язує її з легендою українського шоубізу Олександром Понеомарьовим

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою і навіть була учасницею "Євробачення", де посіла третє місце. Красуня активно веде Instagram, де підігріває інтерес до своєї творчості.

Цього разу Злата вирішила провести фанатам екскурсію в свою гримерку. Виявляється, виконавиця готує щось цікаве для українців на найбільш значуще свято-світлий Великдень.

"Зроблю вам екскурсію в свою гримерочку. Я приїхала на зйомки міжнародного проекту, в який мене запросив Олександр Пономарьов. У ньому бере участь 12 українських артистів. Ви його дуже скоро побачите і почуєте. На Великдень для вас готуємо особливу музику", - сказала Огневич.

Тим часом, поки виконавиця чекала свого виходу в кадр, показала їжу на день - яблуко і гречані хлібці, таке собі правильне харчування. Зірка трохи засмущалася і додала, що не було часу приготувати собі щось більш раціональне.

Також красуня зазначила, що у неї в цей день ідеальний макіяж і ідеальна зачіска, за що висловила подяку своєму майстру.

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