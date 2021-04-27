Відома співачка Злата Огневич расскила українцям таємницю, що пов'язує її з легендою українського шоубізу Олександром Понеомарьовим
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою і навіть була учасницею "Євробачення", де посіла третє місце. Красуня активно веде Instagram, де підігріває інтерес до своєї творчості.
Цього разу Злата вирішила провести фанатам екскурсію в свою гримерку. Виявляється, виконавиця готує щось цікаве для українців на найбільш значуще свято-світлий Великдень.
72-річна Алла Пугачова вразила зухвалим вирізом, Примадонну не впізнають: "Ще так молодо виглядає"
Американська невістка Чапкіса оголосила про важливе рішення після 20 років шлюбу: "Шалено, але..."
Зупинилося серце знаменитої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "Вічна пам'ять"
Після "атаки заморозків" - спека: синоптик приголомшив прогнозом погоди після Великодня
Сумська не змовчала після заяв сестри, конфлікт набирає обертів: "Порадила б Наталії..."
"Зроблю вам екскурсію в свою гримерочку. Я приїхала на зйомки міжнародного проекту, в який мене запросив Олександр Пономарьов. У ньому бере участь 12 українських артистів. Ви його дуже скоро побачите і почуєте. На Великдень для вас готуємо особливу музику", - сказала Огневич.
Тим часом, поки виконавиця чекала свого виходу в кадр, показала їжу на день - яблуко і гречані хлібці, таке собі правильне харчування. Зірка трохи засмущалася і додала, що не було часу приготувати собі щось більш раціональне.
Також красуня зазначила, що у неї в цей день ідеальний макіяж і ідеальна зачіска, за що висловила подяку своєму майстру.
Нагадавши, переможниця шоу" Маска " Злата Огневич вразила готовністю до літа, надівши купальник
А ще Politeka писала, що Огневич дотепно відповіла українцям, незадоволеним її перемогою на шоу "Маска"
Також Politeka повідомляла, як виглядала переможниця шоу" Маска " вісім років тому