Переможниця шоу "Маска" Злата Огневич показала яскраву фотосесію в новому образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич часто радує публіку яскравими фотосесіями і незвичайними образами. Так, нещодавно красуня кардинально змінила імідж і показала шанувальникам нові кадри в незвичайному образі. Кадри з нової яскравої фотосесії артистка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі.

На знімках Злата відображена на прогулянці за містом. Вона з'явилася перед камерою в легкій червоній сукні в білий горошок, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і спокусливі вигини тіла, а Свій образ доповнила темним капелюшком. Волосся співачки тут темні, хоча ще недавно вона була блондинкою, вони недбало укладені і трохи розпатлані вітерцем, а на її обличчі акуратний макіяж з кокетливими чорними стрілками. Зірка в різних позах крутиться перед фотографом, демонструючи незвичайний образ і чарівну харизму.

У підписі до публікації Огневич написала: "Настрій дня – носити яскравий одяг, посміхатися і запросити Долю на танець". Користувачі тут же почали активно обговорювати нові фотографії артистки, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Як ви прекрасні з цим кольором волосся", "Схожа на гарячу іспанку", "Злата, Ви прекрасні! Нехай все буде так, як ви хочете", "Неймовірна", "Богиня наша", "Найкрасивіша", "Яка красуня, не впізнати", - пишуть в коментарях до фото.

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