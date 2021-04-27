Победительница шоу "Маска" Злата Огневич показала яркую фотосессию в новом образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и победительница шоу "Маска" Злата Огневич часто радует публику яркими фотосессиями и необычными образами. Так, недавно красотка кардинально сменила имидж и показала поклонникам новые кадры в необычном образе. Кадры из новой яркой фотосессии артистка опубликовала на своей странице в соцсети.

На снимках Злата запечатлена на прогулке за городом. Она появилась перед камерой в легком красном платье в белый горошек, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и соблазнительные изгибы тела, а свой образ дополнила темной шляпкой. Волосы певицы здесь темные, хотя еще недавно она была блондинкой, они небрежно уложены и чуть растрепаны ветерком, а на ее лице аккуратный макияж с кокетливыми черными стрелками. Звезда в разных позах вертится перед фотографом, демонстрируя необычный образ и обаятельную харизму.

В подпсии к публикации Огневич написала: "Настроение дня – носить яркие одежды, улыбаться и пригласить Судьбу на танец". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новые фотографии артистки, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Как вы прекрасны с этим цветом волос", "Похожа на горячую испанку", "Злата, Вы прекрасны! Пусть все будет так, как Вы хотите", "Невероятная", "Богиня наша", "Самая красивая", "Какая красотка, не узнать", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, скандалом обернулась победа Златы Огневич на шоу "Маска", украинцы кипят: "То чувство, когда тебя обманули".

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