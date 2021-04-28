Відома співачка Злата Огневич расскила українцям таємницю, як бориться з болями в спині незважаючи на насичений графік

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою і навіть була учасницею "Євробачення", де посіла третє місце, нещодавно перемогла в шоу"Маска". Красуня активно веде Instagram, де ділиться моментами з особистого життя і творчістю.

Цього разу Злата вирішила провести фанатам майстер-клас В Stories, як тримає в порядку свою спину під час зйомок міжнародного проекту, в який її запросив Олександр Пономарьов. У ньому бере участь 12 українських артистів. На Великдень українцям готують щось кардинально нове.

"Починається навантаження і болить спина, особливо верхня частина", - написала Огневич.

Злата Огневич поділилася проблемами через сильні навантаження у зірки загострюється біль у спині, затискається шия і через це болить голова. Тому вона порекламувала передплатникам новий гаджет для сну, який допомагає впоратися з болями.

"Впевнена, у багатьох з вас є така проблема-затискачі шиї. Всі, хто водить машину, всі, хто дуже багато працює", - сказала Огневич.

За її словами, затискачі шиї і головні болі може зняти правильно підібрана ортопедична подушка.

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