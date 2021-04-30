Украинская актриса, победительница «Танцев со звездами» и главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина засветилась в сторис своего возлюбленного

Как передает Politeka.net, последние несколько недель вокруг пары Мишиной и Александра Эллерта ходило много слухов в сети. Поклонники забрасывали актрису вопросами об отношениях с Александром, который перестал появляться в ее Инстаграм.

После победы в шоу Эллерт стал жить с Мишиной. Звезды регулярно появлялись в сторис друг у друга. А в последнее время пара не показывалась вместе и никак не комментировала свои отношения. Долгое время Ксения была на съемках в Хорватии. Кроме этого, поклонники заметили, что из ее ленты пропали некоторые снимки с признаниями в любви Эллерту.

Поклонники еще сильнее расстроились, когда после возвращения Ксении в Украину она так и не появилась в сторис с Александром. Впрочем, сердца поклонников радостно забились, когда пара решила показать, что отношения еще живы.

В Инстаграм Эллерта появилось шутливое видео с Ксенией. Он принес ей ложку с красной икрой и заставил красотку смеяться.

«Любимая, смотри…какую икру я буду есть», - пошутил Эллерт и убрал ложку от лица актрисы.

Таким образом пара «ответила» всем поклонникам на столь долго мучавший их вопрос.

Напомним, что Эллерт огорчил внешним видом, седых волос стало еще больше: "Сашина нервишки потрепала".

Как сообщала Politeka, «Холостячку» Мишину не узнали на школьном фото, перемены поражают: «Там пышечка, а сейчас...».

Также Politeka писала, что Ксения Мишина и Эллерт ночуют в разных квартирах, подогрев слухи о расставании: "Все, приехали".