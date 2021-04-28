У соцмережах бурхливо обговорюють можливий розлад у відносинах актриси Ксенії Мішиної і коміка Олександра Эллерта

Як повідомляє Politeka.net, шанувальники Ксенії Мішиної і Олександра Еллерта останнім часом активно обговорюють в соцмережах можливий розлад у відносинах пари. Актриса поїхала від коханого на зйомки в Хорватію, поки він працює в Києві. На YouTube-каналі Glam Wish зібрали останні сторіс Саші в соцмережі, на яких він виглядає просто приголомшливо, ще й хвалиться обновками. Правда в коментарях розгорілася бурхлива дискусія з приводу того, що у хлопця посивіло волосся (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що Еллерт хвалиться шанувальникам новим взуттям, яку прикупив спеціально для зйомок. Він з'явився перед камерою в темному вбранні - випрасуваних брюках і світлій сорочці з чорним піджаком. "Я раніше чому в костюмах не ходив? Тому що у мене лоферів не було. Лоферов! Ось вони! Приїхали, м'якенькі, красиві, як я і хотів", - говорить Олександр в ролику, знімаючи себе на телефон біля дзеркала і взуваючись при цьому. Також в ролику є кілька кадрів, на яких комік вийшов на прогулянку і знімає себе. Під час ходьби він наспівує пісню Ірини Федишин "Малесенькі долоньки".

Відзначимо, що в коментарях користувачі почали бурхливо обговорювати нові сторіс Еллерта, запитуючи про Ксенію і відзначаючи, що можливо він тепер завидний наречений, якщо вони з актрисою розлучилися. "Ой, Саша, турбуєте ви жіночу половину України! Проект Холостяк нам подарував світ Еллерта. І як цікаво вас дізнаватися"," Сашина нерви пошарпала", "Завидний наречений. Це вже натяк на те, що Ви вільний? Ксюша пошкодує", "Саша, як завжди, від душі, щиро і красиво", - пишуть в коментарях.

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