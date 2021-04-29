За зародженням кохання між першою "Холостячкою" Ксенією Мішиною і її обранцем Олександром Еллертом спостерігала вся країна. Зараз пара дивує "холодком" у своїх стосунках

Як відомо, останні кілька тижнів Ксенія провела в Хорватії на зйомках багатосерійного фільму. Зірка рвонула за кордон, залишивши коханого вдома. Розлука стала справжнім випробуванням для пари. У Мережі з'явилися повідомлення про їх першу серйозну сварку і навіть можливий розрив відносин.

Користувачі, наприклад, помітили, що в якийсь момент Мішина відписалася від Еллерта в соцмережі, а також видалила в Instagram фото, під якими зізнавалася йому в своїх почуттях.

Більш того, у них на сторінках з'явилися загадкові пости з чорно-білими знімками і філософськими роздумами про життя. Шанувальники парочки сприйняли це як "послання" один одному.

Ксенія, зокрема заговорила про секрет спокою і гармонії, а її коханий про те, що у "бога немає дружини".

І хоч актриса вже повернулася на батьківщину, але пара жодного разу не засвітилася разом. Принаймні, судячи з "сторіз", вони навіть у власній квартирі не з'являються удвох, передає Politeka.net.

"Холостячка" показала в Instagram, як пізно ввечері приїхала з сином додому і кинулася спостерігати за своїми хом'яками в клітці.

Еллерт в свою чергу знаходився в цей час у гостях в друга, у якого є маленька дитина. Його увагу привернули іграшки.

"Все, приїхали🤦‍♂️А скільки ви знаєте пісень про трактор?", - підписав він кадри.

Офіційних коментарів про те, що насправді відбувається між ними, Мішина та Еллерт поки не дають. Тому користувачам доводиться тільки гадати і завчасно засмучуватися:

"Втратила багато в своєму житті... Своїх прихильників. Знаєш чому? Сашко."; "Так разом вони!) Скоріше за все це такий піар хід. Що б їх не забували, а ви ведетеся..."; "Ви мені сьогодні снилися😌 Ксюша, будь ласка, не розлучайтеся з Сашею💔".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина після сварки з Еллертом звернулася до українців з претензією: "відсьогодні..."

Крім того Politeka писала, що "Холостячка" Мішина і Еллерт влаштували з'ясування стосунків на публіці:"була про тебе кращої думки".