За зарождением любви между первой "Холостячкой" Ксенией Мишиной и ее избранником Александром Эллертом наблюдала вся страна. Сейчас пара удивляет "холодком" в своих отношениях

Как известно, последние несколько недель Ксения провела в Хорватии на съемках многосерийного фильма. Звезда рванула за границу, оставив возлюбленного дома. Разлука стала настоящим испытанием для пары. В Сети появились сообщения об их первой серьезной ссоре и даже возможном разрыве отношений.

Пользователи, например, заметили, что в какой-то момент Мишина отписалась от Эллерта в соцсети, а также удалила в Instagram фото, под которыми признавалась ему в своих чувствах.

Более того, у них на страницах появились загадочные посты с черно-белыми снимками и философскими размышлениями о жизни. Поклонники парочки восприняли это как "послания" друг другу.

Ксения, в частности заговорила о секрете покоя и гармонии, а ее возлюбленный о том, что у "бога нету жены".

И хоть актриса уже вернулась на родину, но пара ни разу не засветилась вместе. По крайней мере, судя по "сториз", они даже в собственной квартире не появляются вдвоем, передает Politeka.net.

"Холостячка" показала в Инстаграм, как поздно вечером приехала с сыном домой и кинулась умиляться своими хомяками в клетке.

Эллерт в свою очередь находился в это время в гостях у друга, у которого есть маленький ребенок. Его внимание привлекли игрушки.

"Все, приехали 🤦‍♂️ А сколько вы знаете песен о тракторе?", - подписал он кадры.

Официальных комментариев о том, что на самом деле происходит между ними, Мишина и Эллерт пока не дают. Поэтому пользователям пока приходится только гадать и расстраиваться раньше времени:

"Втратила багато в своєму житті... Своїх прихильників. Знаєш чому? Сашко."; "Да вместе они!) Скорей всего это такой пиар ход. Что бы их не забывали, а вы ведётесь..."; "Вы мне сегодня снились😌 Ксюша, пожалуйста, не расставайтесь с Сашей💔".

Напомним, что "Холостячка" Мишина после ссоры с Эллертом обратилась к украинцам с претензией: "С сегодняшнего дня..."

Кроме того Politeka писала, что "Холостячка" Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике: "Была о тебе лучшего мнения".