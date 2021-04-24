Первая "Холостячка" в Украине актриса Ксения Мишина неожиданно высказала наболевшее

Как передает Politeka.net, 31-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, обратившись к украинцам с претензией.

Как известно, последние несколько недель Ксения находится в Хорватии на съемках многосерийного фильма. Звезда рванула за границу, оставив своего возлюбленного, победителя "Холостячки" Александра Эллерта на родине. Разлука стала настоящим испытанием для пары. В Сети появились сообщения об их первой серьезной ссоре.

Пользователи, например, заметили, что в какой-то момент актриса отписалась от бойфренда в соцсети, а также удалила со своей страницы в Instagram посты, в которых признавалась ему в своих чувствах. Публика бурно "смаковала" новость в комментариях под постами Мишиной и, судя по ее реакции, доигралась. С Эллертом актриса помирилась (он поехал за ней в Хорватию), а вот всех "сплетников" звезда пригрозила банить.

"Я всегда стараюсь держать своё пространство в чистоте, по крайней мере я к этому стремлюсь. Слишком много лет я этого не осознавала, но дошла до пункта, когда фундаментально начала менять и себя и свой образ жизни. Поэтому я хочу создавать вокруг себя красоту и любовь. И пишу я это для того, чтобы предупредить людей низкого психологического развития, о том, что я не позволю здесь в моем пространстве разводить сраки, драки, оскорбления и душевную нищету! Поэтому всех кто будет этим заниматься я непременно отправлю в блок! ❌❌❌Я читаю все комментарии и стараюсь это же делать с директом! С сегодняшнего дня да будет так!", - гневно обратилась Ксения.

Напомним, сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался".