В соцсетях уже более недели бурно обсуждают возможный разлад в отношениях Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Как сообщает Politeka.net, поклонники Ксении Мишиной и Александра Эллерта всю прошедшую неделю бурно обсуждают в соцсетях возможных раздор пары. Пользователи заметили, что актриса отписалась от комика в Instagram, а на своей странице удалила некоторые фото с ним. Также, внимательные фанаты отметили, что на вечеринке сына Мишиной Эллерта не было, а сразу после праздника звезда улетела в столицу Хорватии на съемки. Пара открыто ничего не объясняет и комментирует возможную ссору.

Однако, недавно Ксения все же опубликовала новый пост в своем микроблоге, в котором поклонники заметили тайное послание возлюбленному. Актриса опубликовала очаровательное фото, на котором появилась в светлом пышном платье с открытыми плечами, ее волосы распущены, а на лице легкий макияж, она загадочно смотрит в объектив.

В подписи к посту Мишина поделилась размышлениями о двух мирах, которые должны помирится. "Миры встречаются внезапно, предположительно по расписанию Создателя. И как бы один мир не считал неправильным, поломанным и несовершенным другой мир, тем не менее внутри он все равно испытывает притяжение, тем заветным желанием любви! И цель получается – научится мирить миры! Такая сложная, но одновременно интересная задача", - написала актриса.

В ее откровениях пользователи нашли тайное послание Александру Эллерту. "Мне кажется, что все эти слова адресованы только Миру ellert_a", "Заметно пропал Эллерт", "Пост для Саши Э. Так хочется, чтобы помирились ваши миры", "Вы вмести или нет, с Сашей?", "Надеюсь, вы нашли свой мир и помирились", "Любви Вашему миру", " Как же сильно вы сказали, Ксения! Семь миллиардов миров это и есть мы на нашей планете! И каждому миру нужен свой мир. Как это круто и так жизненно, я считаю, что так может все это понимать человек, который по настоящему любит", - пишут в комментариях к посту Ксении.

Напомним, Сгорающая от любви "Холостячка" Мишина засветила роскошную квартиру, где живет с Эллертом: "Очень романтично...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина раскрыла, чем "скрепляет семью" с Эллертом после проекта: "С детства знала...".

Также Politeka писала, "Холостячка" Ксения Мишина засветила свои "тату" на идеальных ножках: "Эллерт постарался".