Зовнішність "Холостячки" Ксенії Мішиної у школі приголомшила користувачів мережі

Як передає Politeka.net, архівне фото артистки з'явилося на сторінці «Зірковий шлях» в Instagram. Користувачам мережі запропонували порівняти, як виглядала Мішина в школі і зараз.

Багато були здивовані тим, як змінилася дівчина. Видно, що в школі вона була значно повніше. При цьому деякі коментатори відзначають, що ніколи б не впізнали Мішину на шкільному фото.

"Це тільки мені здається, що це дві різні людини?!", "Як на мене, дві різні людини", "Пластика творить чудеса", "Ого, не впізнати, зовсім різні", "зовсім на схожі ці двоє«," в житті б не здогадалася... Дві різні людини", "Пластика робить свою справу", "Ну дуже змінилася, там Пампушка, а зараз суха", "Де ви пластику побачили? Явно видно, що була повніше, людина схуд і це явно помітно, по собі знаю, особа змінюється...", "навіщо було робити вилиці?", "Це різні люди", - пишуть в мережі.

Ксенія Мішина-українська актриса театру і кіно. Вона стала головною героїнею першого сезону української версії шоу"Холостячка". Її обранцем став автор Студії" Квартал 95 " Олександр Еллерт. Після проекту пара стала жити разом і повідомляла про майбутнє весілля. Разом з тим нещодавно в мережі стали з'являтися повідомлення, що Олександр і Ксенія розлучилися.

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина після сварки з Еллертом звернулася до українців з претензією: "відсьогодні..."

Як повідомляла Politeka, Мішина повернулася до Києва," підтвердивши "найгірші побоювання про розставання з Еллертом:" з кумушками...".

Крім того Politeka писала, що "Холостячка" Мішина і Еллерт влаштували з'ясування стосунків на публіці:"була про тебе кращої думки".