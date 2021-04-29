Внешность "Холостячки" Ксении Мишиной в школе ошеломила пользователей Сети

Как передает Politeka.net, архивное фото артистки появилось на странице «Зірковий шлях» в Инстаграм. Пользователям Сети предложили сравнить, как выглядела Мишина в школе и сейчас.

Многие были удивлены тому, как изменилась девушка. Видно, что в школе она была значительно полнее. При этом некоторые комментаторы отмечают, что никогда бы не узнали Мишину на школьном фото.

«Это только мне кажется, что это два разных человека?!», «Как по мне, два разных человека», «Пластика творит чудеса», «Ого, не узнать, совсем разные», «Совсем на похожи эти двое», «В жизни бы не догадалась... Два разных человека», «Пластика делает своё дело», "Ну очень изменилась, там пышечка, а сейчас сухая", «Где Вы пластику увидели? Явно видно, что была полнее, человек похудел и это явно заметно, по себе знаю, лицо меняется…», «Зачем было делать скулы?», «Это разные люди», - пишут в Сети.

Ксения Мишина - украинская актриса театра и кино. Она стала главной героиней первого сезона украинской версии шоу "Холостячка". Ее избранником стал автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. После проекта пара стала жить вместе и сообщала о грядущей свадьбе. Вместе с тем недавно в Сети стали появляться сообщения, что Александр и Ксения расстались.

Напомним, что "Холостячка" Мишина после ссоры с Эллертом обратилась к украинцам с претензией: "С сегодняшнего дня..."

Как сообщала Politeka, Мишина вернулась в Киев, "подтвердив" худшие опасения о расставании с Эллертом: "С кумушками...".

Кроме того Politeka писала, что "Холостячка" Мишина и Эллерт устроили выяснение отношений на публике: "Была о тебе лучшего мнения".