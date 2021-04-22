Популярная украинская ведущая Леся Никитюк показала, на что решилась ради весенних фото с сакурой

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм звезда рассказала о своих новых приключениях в Виннице. В Сториз Никитюк рассказала о том, как услышала, что в городе зацвела целая аллея сакур. Леся не могла упустить возможность устроить себе фотосессию на фоне нежно-розовых цветов, поэтому тут же отправилась в Винницу на машине с друзьями. Ведущая даже захватила специальный наряд для фотосессии.

Впрочем, как выяснилось, в городе расцвели лишь пять японских деревьев. Это слегка расстроило ведущую, но не помешало ей осуществить свои планы и пофотографироваться.

На снимках Никитюк предстала на фоне деревьев в том самом наряде, который она везла с собой. На ней были черные брюки и короткий топ, который позволял ведущей продемонстрировать свой плоский живот. Главной изюминкой ее образа стал ярко-голубой атласный жакет.

«Если не можете позволить себе Японию - езжайте в Винницу, там 5 сакур расцвело. P.S. На 2й фотке девочка стоит фото ждет...но не с сакурой», - написала Никитюк.

Поклонники тут же отреагировали на ее пост.

«Столько ехать ради двух фоток с веточкой сакуры», «Очень красивые фото, прекрасной леди», «Ну прям модель», «Как картина, очень красиво и гармонично все», - пишут люди.

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