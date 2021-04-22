Известная телеведущая и блогерша Леся Никитюк впечатлила рокерским образом

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк в последние годы стремительно набирала популярность, что позволило ей подтянуть все сферы своей жизни, включая моду и стиль. Сегодня Никитюк одевается очень красиво, вызывая восхищение у своих поклонников.

На этот раз звезда решила выгулять свои новые лосины, которыми накануне хвасталась в сети. По словам Леси, лосины настолько крутые, что сами Ким Кардашьян и Кайли Дженнер могли бы ей позавидовать. Лук она дополнила кепкой и кожаной объемной курткой, в результате чего стала похожей на рокершу. Изюминки образу добавляли разноцветные надписи на куртке.

Блондинка сразу же устроила модный показ в лифте, снимая себя со всех сторон, пока спускалась вниз. Стоит отметить, что высокой Лесе идет практически любой образ. Тем более и сама звезда признавалась, что сейчас она находится в самой лучшей своей форме.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк показала своего мецената, похваставшись его достижениями. По словам Леси, ее пес Рафик стал для нее источником дополнительного дохода. По словам звезды, Рафик стал амбассадором корма для собак.

Напомним, что Никитюк показала своего "мужика", без которого жить не может, кадры из спальни: "Здравствуй...".

Как сообщала Politeka, Леся Никитюк похвасталась обновками, подчеркнув достоинства фигуры: «Дженнер и Кардашьян ушли в запой».

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