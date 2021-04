Телеведуча Леся Нікітюк продемонструвала свою неймовірну фігурку в обтягуючих лосинах

Як передає Politeka.net, в одному з недавніх інтерв'ю Нікітюк зізнавалася, що зараз знаходиться у своїй найкращій формі. Вона навіть заявила, що найближчим часом дозріє на зйомку без одягу, щоб запам'ятати себе молодою і красивою.

У себе в Instagram телеведуча регулярно ділиться подробицями зі свого життя. Цього разу вона похвалилася обновками - чорними обтягуючими лосинами, які підкреслили її округлі форми. Леся задерла кофту і показала, як чудово лосини сіли по її фігурці. Зірка не втрималася і пожартувала, що сестри Кардашьян їй точно позаздрили б.

"Це мій Look of the day. Шикарні лосини я собі придбалісімо . Кайлі Дженнер і Кім Кардашьян запили", - зазначила Нікітюк, красуючись перед дзеркалом.

Раніше ми писали, що Нікітюк зняла на камеру ніжності в ліжку зі своїм пухнастим другом. 33-річна красуня валялася на ліжку, а її пес Рафік, без якого вона не уявляє собі життя, облизував свою господиню.

"Пожила я в Києві, пожила... і зрозуміла, що не можу без кохання, не можу без нього, без цього мужика! Здрастуй, коханець!", - пожартувала Нікітюк.

