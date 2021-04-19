Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала зовнішністю з вусами

Телеведуча отримала величезну популярність в Україні та за її межами, завдяки своєму почуттю гумору та дивовижній харизмі, передає Politeka.net.

Довгонога красуня стає частою гостею різних шоу. Так, зірка взяла участь у програмі "Ліпсінк батл", в якому продемонструвала один зі своїх талантів - уміння пародіювати зірок.

Відомо, що на шоу перемогу здобуває той учасник, який максимально переконливо відтворить пісню, копіюючи міміку, зовнішній вигляд, манеру триматися на сцені оригінального виконавця хіта.

Цього разу Нікітюк перевтілилася в українську співачку Раїсу Кириченко і лідера групи "Queen" Фредді Мерк'юрі.

У першому випадку Леся одягла чорну перуку і довгу червону сукню, заспівавши пісню "Я козачка твоя". Артистка захопила одного з користувачів мережі.

"Це нереально", - написав він, а також вимовив: "Клас, Лесю! Я вже забув, що таке телевізор, але як таке можна пропустити".

А у другому випадку Леся сяяла на сцені в маєчці, накинувши зверху піджак. Зірка ще більше здивувала зовнішністю, адже на її верхній губі з'явилися чорні вуса, а перука з короткого волосся зробила образ більш мужнім.

Потап звернувся до Нікітюк на відео зі словами: "Скажи мені, будь ласка, що ти собі уявляла, коли ти танцювала? Адже Фредді закочував такі вечірки, що будь здоровий!".

На це телеведуча відповіла: "Я думала про Юрія Ткача", і після цих слів підійшла до другого учасника шоу, якого назвала.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк здивувала, якою була до популярності і переїзду до Києва:"Очухали її стилісти".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк осоромилася через безглузде вбрання на прогулянці по Києву: "Леся, де штани?".

Також Politeka писала, що Нікітюк зняла штани заради запальних танців із завидним красенем: "Леся, не ганьба...".